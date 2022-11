Nick Kyrgios n'a pas besoin de s'entraîner pour les matches

Tennis : Nick Kyrgios: «Pas besoin de perdre du temps pour s’entraîner»

Nick Kyrgios fait de nouveau parler de lui. Associé à son compatriote Thanasi Kokkinakis, l’Australien a entamé les Masters de double par une défaite. À Turin, les deux hommes se sont inclinés 6-7 (3/7), 6-4, 10-5 face au Britannique Neal Skupski et au Néerlandais Wesley Koolhof, têtes de série No 1 de l’épreuve.

Les deux Australiens devront relever la tête, mercredi, face au Croate Ivan Dodig et à l’Américain Austin Krajicek pour rester en course pour une qualification dans le dernier carré. Cette fois, l’excuse du jet-lag ne pourra plus être employée.