Tennis: Nick Kyrgios admet d'avoir agressé son ex-compagne

Tennis : Nick Kyrgios plaide coupable et échappe à une condamnation

Présent à l’audience, le finaliste de Wimbledon a admis avoir agressé son ex-compagne Chiara Passari le 10 janvier 2021, en la poussant au sol après une vive dispute. La jeune femme a déposé une plainte 10 mois plus tard, après leur séparation, ont rapporté des avocats. Dans une déclaration lue à l’audience, Chiara Passari dit avoir subi un grave traumatisme du fait de l’incident, une importante perte de poids, et être restée alitée nuit et jour, incapable de dormir ou de nouer de nouvelles relations amoureuses.