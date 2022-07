Wimbledon : Nick Kyrgios poursuit sa marche en avant sur le gazon londonien

L’Australien Nick Kyrgios a battu le Chilien Cristian Garin en trois sets. Qualifié pour les demi-finales de Wimbledon, il signe là le meilleur résultat de sa carrière en Grand Chelem.

Mercredi, Garin a remporté les neuf premiers points du premier set pour mener 2-0 et 15/0 sur le service de Kyrgios. Mais l’Australien est alors entré dans le match et a repris le service adverse pour revenir à 3-3, avant de réussir un nouveau break dans l’ultime jeu de la manche pour la remporter. Dans la deuxième manche, Kyrgios a fait le break pour mener 3-1 et a ensuite contrôlé son avantage jusqu’au bout. Le troisième set a été bien plus accroché, chaque joueur tenant sa mise en jeu jusqu’au tie-break remporté par Kyrgios.