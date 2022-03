Hockey sur glace – Nick Schmaltz est en feu

La belle série de Nick Schmaltz (26 ans) a débuté le 5 mars dernier face aux Sénateurs d’Ottawa. Les observateurs de la grande ligue nord-américaine s’étaient dit qu’il avait réalisé la performance de sa vie en inscrivant deux buts et en signant cinq assists.

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Trois jours plus tard, il a remis la compresse avec deux nouveaux goals et deux passes lors de la rencontre face aux Detroit Red Wings.

Le compte est bon: 11 points en deux matches! Et neuf d’entre eux ont été réalisés à cinq contre cinq. Donc Nick Schmaltz n’a même profité de supériorités numériques pour effectuer son exploit.

Seuls six joueurs l’ont fait

Cette performance l’a donc fait entrer dans l’histoire de la NHL. Sur les 35 dernières années, l’attaquant de Phoenix est devenu seulement le sixième joueur à réussir onze points ou plus en deux matches. Avant lui, Jarri Kurri, Jaromir Jagr, Sam Gagner, Bernie Nicholls et Mario Lemieux en avaient fait de même.

Mais en fait, ce n’est pas le record de NHL. Dans un temps encore plus reculé, en 1980, les frères Peter et Anton Stastny ont mis trois buts et trois passes lors d’un succès 9-3 des Nordiques de Québec face aux Vancouver Canucks.