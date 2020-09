«Ne pas juger les autres»

Ils ont été photographiés ensemble en train de faire du shopping. Une photo en particulier sème le trouble: Nickayla et Ryan se tenant la main et donnant clairement l’impression d’être un couple. Face au tollé provoqué par ces images, l’ex-mannequin de 25 ans a décidé de réagir sur Instagram: «Dans les moments les pires de ma vie, les seules choses qui comptent sont mes amis et ma famille. Être présente pour mon neveu à défaut de prendre soin de moi. Je ne me préoccupe pas des apparences, car personne ne peut voir les moments d’agonie que nous connaissons».