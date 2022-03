États-Unis : Nicki Minaj en rogne contre «Vogue»

La rappeuse est fâchée de ne jamais avoir fait la une de l’édition américaine du magazine. Selon elle, les artistes noirs sont sous-représentés.

«En ce moment le hip-hop est le genre le plus important et le plus influent du monde. On pourrait penser que la plus grande rappeuse de tous les temps, qui a créé tant de tendances, aurait fait la couverture du «Vogue» américain, mais non», a regretté Nicki Minaj dans le podcast «A Conversation With». Et d’évoquer le cas de Billie Eilish, «qui a lancé une mode avec ses cheveux verts» et qui a été «immédiatement» mise en une de la publication: «Mais quand une rappeuse noire qui lance la tendance depuis 10 ans le fait, personne ne dit rien». Selon celle qui a produit un titre avec Kanye West qui n’est jamais sorti, les Noirs sont sous-représentés dans les médias de ce type. «Aujourd’hui, les gens doivent faire attention à ce qu’ils font, à la façon dont ils traitent les artistes et les personnes noirs. Nous devons être représentés», a-t-elle encore affirmé.