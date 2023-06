Nicki Minaj est poursuivie en justice par un bijoutier

Nicki Minaj, qui désire être un modèle pour les femmes noires, ne montre pas le bon exemple. Du moins si l’on en croit les accusations portées en justice par un bijoutier de West Hollywood, à Los Angeles. Selon les documents, la chanteuse de 40 ans, qui n’avait pas apprécié être traitée de droguée par une blogueuse, s’était fait prêter plus d’une soixantaine de bijoux pour un événement. Non seulement elle ne les a pas rendus dans les délais impartis, mais en plus, elle en aurait abîmé certains et en aurait perdu d’autres. L’enseigne poursuit la star pour un montant de 26’239,50 dollars, plus les intérêts.