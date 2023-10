Nicki Minaj repousse encore la sortie de l'album Pink Friday 2

Nicki Minaj a été récompensée lors des MTV Video Music Awards 2023 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, le 12 septembre 2023.

La Trinidadienne, de nationalité américaine, a expliqué que ce report de trois semaines était dû au fait que son grand ami Lil Wayne sortait le 17 novembre «Welcome 2 Collegrove», disque qu’il a réalisé en collaboration avec 2 Chainz. «La nouvelle date pour cet incroyable travail dont je suis si fière est un jour très spécial pour moi et pour les Barbz. Il sortira le jour de mon anniversaire. Cet album sera le plus grand cadeau que j’aie jamais offert à l’humanité. Les gens vont tomber immédiatement amoureux de «Pink Friday 2», a-t-elle assuré celle qui a été accusée de plagiat pour son titre «I Lied».

Au rayon des bonnes nouvelles, Nicki Minaj a indiqué qu’elle partirait en tournée avec ce disque. Les lieux et dates de ses concerts seront annoncés le 17 novembre. On se rappellera que lors de sa dernière tournée mondiale en date, elle se produisait avec Juice WRLD, décédé d’une overdose depuis lors. Ils avaient foulé les scènes de l’Hallenstadion de Zurich et de l’Arena de Genève en mars 2019.