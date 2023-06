La rappeuse Nicki Minaj visée par une plainte pour plagiat

Johnson accuse non seulement la star, mais aussi son producteur, le réputé Mike Will Made It. Une source proche de Nicki Minaj a botté en touche: «Il est clair que Nicki est avant tout une parolière. Donc, la plainte qui la vise, qui touche à la production, devra évidemment être adressée à la partie concernée, soit Mike Will Made It qui a fourni le beat.» Le plaignant a en outre affirmé dans son argumentaire qu’il avait le beat de son titre sur un disque dur externe alors qu’il s’était rendu au Art Institute à Atlanta. Son disque avait alors disparu de son studio lorsqu’il s’était absenté. Coïncidence ou non, Johnson a dit que des personnes proches de la rappeuse et de son producteur se trouvaient sur les lieux au même moment que lui et qu’elles auraient pu, d’une manière ou d’une autre, faire main basse sur le disque dur.