États-Unis : Nicky Hilton attend son troisième enfant

La soeur de Paris et son mari James Rotschild sont sur le point d’agrandir leur famille. L’arrivée du bébé est prévue pour l’été 2022.

Déjà maman de deux filles – Lily Grace Vitoria, 5 ans, et Theodora Marilyn, 4 ans – Nicky Hilton attend son troisième enfant, a confirmé son représentant à «People». L’accouchement doit avoir lieu durant l’été 2022. L’arrivée de ce bébé permettra à Paris Hilton, sœur aînée de Nicky, de s’exercer un peu plus à s’occuper d’un nourrisson, elle qui souhaite devenir maman le plus rapidement possible.