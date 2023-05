Nicola et Daniela, de Nicocapone, stars d’une fiction sur W9

C’est un pas de plus dans la carrière de Nicola et Daniela Scuderi, connus sous le nom de Nicocapone sur les réseaux sociaux. Et quel pas! Selon les informations du site ozap.com, le couple, qui est déjà apparu dans «Tous en cuisine sur M6 , tourne actuellement une fiction de deux fois 45 minutes qui sera diffusée en prime time sur W9 et réalisée par Gaël Leforestier.

Et d’après ce que les influenceurs, suivis par 27 millions de personnes sur TikTok et 10,3 millions sur Instagram, ont partagé en story, le tournage a commencé le 2 mai 2023, et le titre du téléfilm est «Les Capone se marient». Le site français précise que Nico et Dani, parents de Mattia, 3 ans, joueront leur propre rôle et que l’on pourra découvrir la préparation de leurs noces, «entre choix du traiteur, rencontre entre leurs familles, et sessions d'essayages de la robe».