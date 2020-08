il y a 1h

Pully (VD) Nico et Daniela dans «Tous en cuisine» sur M6

Le couple, connu sous le nom de Nicocapone sur les réseaux sociaux, sera derrière les fourneaux le 25 août avec le chef Cyril Lignac.

de Julienne Farine

Nicola, Daniela et leur petit Mattia s’apprêtent à faire leurs premiers pas à la télévision. La famille, qui compte 851’000 abonnés sur Instagram, 390’000 sur YouTube et 1,8 million de «J’aime» sur Facebook participera à «Tous en cuisine avec Cyril Lignac» le mardi 25 août 2020, sur M6. Dans cette émission, le chef français réalise chaque jour une recette en direct en compagnie d’autres personnes qui s’activent dans leur cuisine et qui apparaissent en duplex.

«Nous avions été contactés il y a quelques mois pour un casting pour une émission sur M6, mais nous n’avions finalement pas été retenus, parce que la chaîne cherchait des gens qui n’étaient pas connus. La semaine dernière, j’ai reçu un message de quelqu’un de la Six pour savoir si nous voulions passer dans «Tous en cuisine» et j’ai dit oui, sans même en parler à Daniela», raconte Nicola. Heureusement pour le Vaudois, sa chérie aime cuisiner et a donc également donné son accord. «C’est cool qu’on voie des gens de Suisse dans ce genre de programme», disent-ils.