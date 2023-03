Hockey sur glace: Nico Hischier atteint le plateau des 30 buts

Getty Images via AFP

Nico Hischier célèbre son but.

Pour la première fois de sa carrière en NHL amorcée le 7 octobre 2017 avec New Jersey, Nico Hischier (24 ans) a atteint le plateau des 30 buts dans la même saison. Dans la nuit de dimanche à lundi, alors que sept rencontres figuraient au calendrier de la ligue professionnelle nord-américaine, le joueur de centre valaisan a frappé à cette marque symbolique à l’Amalie Arena de Tampa Bay, où les Devils ont battu le Lightning 2-5.

Il rejoint Meier et Fiala

Hischier n’est que le troisième Suisse à inscrire 30 filets dans la portion régulière du même calendrier. Les autres? Son coéquipier, l’ailier droit appenzellois Timo Meier (26 ans), auteur de 30 buts en 2018-2019 avec San Jose, de 35 goals en 2021-2022 avec ces mêmes Sharks et de 34 réussites dans l’exercice en cours avec le club californien et les Devils. Et l’ailier gauche saint-gallois de Los Angeles Kevin Fiala (26 ans), qui avait allumé 33 fois la lampe pour Minnesota en 2021-2022.