La date de la prochaine partie de l’ancien junior du HC Viège: mystère alors que les trois coups de bâton de l’exercice 2021 seront frappés le 13 janvier dans la ligue professionnelle nord-américaine. Début décembre, lors d’un entraînement avec le CP Berne, le premier choix overall de la draft 2017a subi une blessure à une jambe . Si l es dégâts n’ ont pas nécessité une intervention chirurgicale, ils ont freiné la montée en puissance du No 13 des Devils, qui s’apprête à écouler la première campagne de son nouveau contrat lucratif avec le club de la banlieue new-yorkaise.

Non, j’avais été habité par la frustration lorsque je m’étais blessé avec le SCB. Sur le moment, je n’avais pas vraiment le moral. Mais, lorsque j’ai appris que je ne devais pas passer sur le billard, j’ai été soulagé. Je fais de la thérapie, j'entretiens mon corps et passe du temps avec mes coéquipiers.

Pas précisément, non. Mais le processus de guérison se passe bien. Je devrais pouvoir chausser les patins à brève échéance. D’abord, de manière individuelle; ensuite, avec mes coéquipiers. Disons qu’il me faut encore quelques jours de patience avant de pouvoir être aligné dans un match de championnat.

Parce que nous sommes des professionnels et parce que, avant d’amorcer un championnat, il n’est pas envisageable de ne pas viser une place en séries éliminatoires. La différence entre les équipes est tellement infime que, dans cette ligue, tout est possible. Vous savez, nous avons un bon groupe, des vétérans expérimentés, des jeunes pétris de talent. Nous avons donc des raisons objectives d’y croire.

En automne, le directoire des Devils avait recruté le gardien Corey Crawford sur le marché des joueurs autonomes. Or, le 8 janvier , le Québécois, qui aurait pu être votre portier No 1, a choisi de prendre sa retraite. Un coup dur?

De devenir un meilleur joueur, d’être encore plus constant et d’être efficace dans toutes les zones de la patinoire. Et ne me parlez de ma fiche (rires): je n’ai pas changé d’avis: dans une discipline collective, les points personnels n’ont pas de valeur.

En raison de la pandémie, les équipes ont été réparties en quatre divisions et vous n’affronterez que des clubs de votre section. Un gros changement, non?

Eh oui! On va se mesurer huit fois à chaque formation. Cela pourrait ajouter quelques chapitres à l’histoire des rivalités, notamment contre les New York Rangers. Cela va être le fun.

Nous sommes testés tous les jours et nous devons suivre certaines règles. On nous a notamment demandé de ne pas nous rendre dans les bars et les restaurants, qui sont ouverts jusqu’à 22 h. Tout le monde prend tout ceci au sérieux et nous faisons tous très attention à respecter les consignes et à limiter nos contacts.