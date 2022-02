Hockey sur glace : Nico Hischier encore buteur avec New Jersey

Malgré la défaite de son équipe contre les Penguins de Pittsburg, le Valaisan a inscrit un nouveau but. Son 5e sur les 4 derniers matches.

Getty Images via AFP

Après deux victoires consécutives, New Jersey est retombé en NHL. Opposés aux Penguins de Pittsburg, les Devils ont été logiquement dominés (2-4). Et ce malgré un nouveau but de Nico Hischier, son 5e sur les 4 derniers matches. Le Valaisan, qui a disputé 18 minutes dimanche soir, totalise désormais 13 réalisations cette saison.