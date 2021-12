Hockey – Nico Hischier et compagnie s'offrent les Oilers de Connor McDavid

Les «Diables» à la fête. AFP

Quel chassé-croisé, dans l'après-midi du 31 décembre , au Prudential Center! Les Devils ont bien débuté la partie du Nouvel-An, en menant 2-1 après simplement 185 secondes, grâce à un but de Hischier. Ils ont ensuite dominé 3-2 (12e) et 4-3 (46e), avant de devoir sortir leur portier pour égaliser par Sharangovich , à 32 secondes du dernier coup de klaxon.

Si le Suisse, No 1 de la draft en 2017, a marqué en tout début de partie, c'est son successeur en 2019 qui a été le plus en vue. Jack Hughes a, en effet, inscrit le premier but de la rencontre, assisté l'égalisation inscrite in extremis, avant de marquer lors du temps supplémentaire à la 63e. Mais, même perdant, c'est le jou eu r repêché en No 1 en 2015 qui est encore un peu plus entré dans l'histoire à l'occasion du dernier match de douze derniers mois pas comme les autres.

Connor McDavid, auteur d'un doublé, a ainsi réussi son 51e match de l'année avec deux points ou plus au compteur. Un seul joueur dans la meilleure ligue du monde, un certain Wayne Gretzky, en avait planté a u moins a utant ou plus que lui (à six reprises) dans l’histoire .

Un tel exploit n'avait , en effet, plus été réussi depuis 1987, lorsque le « Great One » jouait alors à Edmonton. C'est d'ailleurs toujours sous le maillot des Oilers que le plus grand joueur de tous les temps a vait pointé à ces hauteurs stratosphériques (62 matches avec plus qu'un point en 1986, 60 en 1982, 57 en 1983, 56 en 1985 et 1981).