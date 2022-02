Hockey sur glace : Nico Hischier et les Devils retrouvent la victoire en NHL

Après sept défaites, New Jersey a profité d’un déplacement à Montréal pour se refaire une santé, mardi soir (7-1). L’attaquant haut-valaisan a à nouveau marqué.

Getty Images via AFP

Nico Hischier et les Devils étaient inspirés, mardi soir.

Fin de série pour New Jersey. Au lendemain d’une septième défaite consécutive, les Devils ont profité d’un déplacement à Montréal, chez le cancre de la NHL, pour retrouver le succès, mardi soir. Et comment, puisqu’ils se sont largement imposés (7-1). Aligné durant 15’26 (22’29 pour Siegenthaler), Nico Hischier a inscrit son deuxième but en deux jours; sa dixième réussite de la saison. L’attaquant haut-valaisan a permis à son équipe de refaire le break (30e 3-1), quelques minutes après la réduction du score du Canadien.