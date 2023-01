Hockey sur glace : Nico Hischier et Timo Meier buteurs en NHL

Le centre valaisan et l’ailier appenzellois ont tous deux fait trembler les filets avec New Jersey et San Jose, dans la nuit de dimanche à lundi.

La «tempête» Carolina a encore emporté une équipe. Dans une forme étincelante, les Hurricanes ont enregistré leur onzième victoire de suite en NHL en venant à bout de New Jersey aux tirs au but (5-4), dans la nuit de dimanche à lundi. Malgré la défaite des siens, Nico Hischier s’est une nouvelle fois illustré en inscrivant un but, pour le troisième match de rang. Le centre valaisan a permis aux Devils de recoller à 3-3 dans le dernier tiers-temps. Il totalise désormais 16 réalisations et 18 assists.