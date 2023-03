Hockey sur glace: Nico Hischier franchit la barre des 70 points en saison

Depuis les six saisons, déjà, qu’il est installé en NHL, jamais Nico Hischier n’avait atteint cette marque. Samedi face à Ottawa, les Devils ont non seulement retrouvé le chemin du succès après une phase plus compliquée, en s’imposant 5-3. Mais leur capitaine a également atteint la barre des 70 points, grâce aux deux assists qu’il a distillés sur le 3-1 et le 5-3. De loin son meilleur total (il avait terminé la saison dernière avec 60 unités), alors que l’exercice est loin d’être terminé et que New Jersey, fièrement accroché à la 3e place à l’est, peut espérer le faire durer plus que d’autres.