Hockey sur glace : Nico Hischier, Pius Suter et Janis Moser décisifs en NHL

Programme chargé en NHL dans la nuit de mardi à mercredi, puisque onze matches étaient agendés. Le fait principal réside dans la victoire de New Jersey devant Calgary (3-2), à laquelle Nico Hischier a grandement contribué. En un peu plus de 19 minutes de jeu, le centre valaisan a inscrit le but du succès, son sixième de la saison, et délivré un assist. Dans son sillage, les Devils l’ont emporté pour la septième fois consécutive et affichent le deuxième meilleur bilan de la Ligue.