Absent depuis le 27 février en raison d'une fracture du sinus frontal, Nico Hischier retrouve gentiment la forme: il a allumé la lampe à l'occasion de son 4e match depuis son retour à la compétition. Cela n'a toutefois pas empêché New Jersey de s'incliner 5-3 à domicile contre New York, dans la nuit de dimanche à lundi. Les Devils enregistrent ainsi un 4e revers consécutif contre les Rangers en moins de 10 jours. Ils restent ainsi sur 6 défaites de rang et stagnent à l'avant-dernière place de leur Conférence et s'éloignent encore plus d'une qualification pour les play-off.