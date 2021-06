LE PLAISIR DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE - Nico Müller, la star du DTM, s’en donne à cœur joie dans l’Audi RS e-tron GT

Fascinante, y compris pour les inconditionnels de moteurs thermiques

«Même à cinq, nous avions largement assez de place à bord. Elle est très facile à recharger et le système de navigation vous indique toujours où se trouve la station de recharge la plus proche. À mon avis, une autonomie de 400 kilomètres est plus que suffisante pour la majorité des conducteurs. Je trouve particulièrement cool de pouvoir la recharger la nuit, de pouvoir s’asseoir dans une voiture pleinement chargée le matin et de ne plus qu’avoir à démarrer. Par ailleurs, la RS e-tron GT est également très belle. Bien qu’elle soit plus lourde, je trouve que la RS e-tron GT offre une conduite plus dynamique qu’une RS 6 Avant.»