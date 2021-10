Nicocapone a tourné un clip pour Keen’V

Joli coup réalisé par les stars romandes des réseaux sociaux. Le couple Nicocapone - on avait notamment vu Nicola et Daniela sur M6 - suivi par 4 millions de followers sur Instagram, a invité le chanteur Keen’V à tourner le clip d’«Affaire classée» chez nous, dans le canton de Vaud. La vidéo est en ligne depuis mardi 26 octobre 2021 et avoisine déjà les 80’000 vues au moment d’écrire ces lignes. Nicola Scuderi, 31 ans, revient pour nous sur ce tournage.

Parlez-nous de votre rencontre avec Keen’V...

On s’est connus au début du Covid via TikTok. Puis, on a échangé sur Instagram. On a vite accroché. On s’est ensuite vus à Paris ce printemps à l’occasion de la sortie de son album (ndlr: «Rêver», dont est extrait «Affaire classée»). C’est là qu’il a demandé à Daniela et à moi de lui faire un clip.

Deux mots sur le tournage?

Il a duré deux jours. C’était il y a trois semaines, ici dans la région. On est allés à Montreux, au casino et au bord du lac, au Golf de Lavaux, dans les vignes, dans notre maison et même à l’Hôtel de ville à Crissier. Keen’V n’était jamais allé dans les lieux que nous avions choisis. C’est juste dommage, on a pris la pluie quand on a tourné. Mais les paysages restent superbeaux.

Daniela et vous êtes des youtubeurs reconnus, mais c’était la première fois que vous produisiez un clip musical.

C’est exact. C’était vraiment une très bonne expérience. Pour être franc, il n’y a pas tellement de différences entre ce qu’on a tourné et ce qu’on fait habituellement avec Daniela. C’est un scénario qu’on aurait pu écrire. Sauf que là, on ne parlait pas.

Quel est le pitch du clip?