Nicocapone sur W9: Dans la tête des gens, la télé crédibilise

Après plusieurs années à faire rire les gens sur les réseaux sociaux, Dani et Nico Capone font le grand saut et débarquent sur W9 avec «Les Capone se marient».

Comment est née l’idée du scénario des «Capone se marient»?

Nicola: W9 voulait nous mettre en prime et nous a dit qu’il fallait créer l’événement. Les discussions ont eu lieu au moment où l’on préparait notre mariage. On a tourné en avril 2023 et on s’est mariés en juin.

Daniela: D’ailleurs, ça a prêté à confusion. Il y a eu des fuites dans les médias pendant le tournage et certaines personnes ont pensé qu’on filmait notre union pour une téléréalité.

Passer des réseaux sociaux au petit écran vous permet d’élargir votre public.

N.: Oui, c’est vrai. Même si la télévision est considérée comme un vieux média et qu’avec les plateformes de streaming on ne la regarde plus beaucoup, dans la tête des gens la télévision crédibilise.

Avez-vous pris des cours de comédie?

D.: Non, aucun.

N.: Je voulais. De nous deux, je suis celui qui stresse le plus. On avait 68 sketchs à apprendre, c’était compliqué. Quand on tournait ensemble avec Dani, c’était très facile parce qu’on se connaît. Mais avec les autres, c’était plus difficile. Ce sont des gens qui ont déjà joué dans des films.

Parmi ces personnes, il y a Issa Doumbia, Rayane Bensetti, Julien Arruti et Amir. C’est vous qui les avez choisis?

D.: Ce sont nos amis. Ils ont dit oui tout de suite quand Nico les a contactés. Dans le milieu de l’influence, nous gardons les pieds sur terre et ça nous permet de conserver certaines amitiés au-delà des intérêts médiatiques. Ce sont des gens qui veulent nous aider à faire la transition vers la télé parce qu’ils y croient.

Comment vous sentez-vous à l’idée de vous voir à la télévision?

N.: Au début, je n’aimais pas me voir. Je me pose trop de questions, je m’interroge sur ce que les gens vont penser de moi. Je me demande si j’ai bien joué, si les téléspectateurs vont comprendre la blague.

D.: Moi, j’adore me voir à la télé. Je me marre des conneries que je dis. Je m’assume, je m’en fous.

W9 vous a-t-elle fixé des objectifs d’audience?