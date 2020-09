La triathlète a effectué son come-back il y a 10 dix jours lors des championnats de Suisse de duathlon à Apples (VD). Une première course qui s’était soldée par une victoire. Le weekend dernier, la championne olympique de 2012 a livré et remporté à Wettingen (AG) son premier triathlon depuis sa blessure au coude gauche (1km de natation, 36km à vélo et 7 km de course à pied).