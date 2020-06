La triathlète en veut encore

Nicola Spirig va continuer jusqu'aux JO de Tokyo

Championne olympique à Londres en 2012, la Zurichoise de 38 ans n'en a pas encore assez. Elle vise les JO 2021, qui seront ses cinquièmes Jeux.

Nicola Spirig n'avait pas caché ce printemps que le report des Jeux d'une année en raison de la pandémie de coronavirus l'avait forcée à réfléchir à la suite à donner à sa carrière. «Mais, après en avoir discuté avec ma famille (ndlr: elle vit avec l'ancien triathlète Reto Hug, de qui elle a eu trois enfants) et mes sponsors, j'ai pris la décision de continuer jusqu'à Tokyo et de me donner toutes les chances de participer une cinquième fois à des Jeux olympiques. Physiquement, je me sens toujours en forme, et je suis prête à accomplir tous les efforts nécessaires pour me présenter à Tokyo au top de ma forme.»