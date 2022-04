Triathlon – Nicola Spirig va prendre sa retraite en fin d’année

La triathlète Nicola Spirig va mettre un terme à sa carrière en fin d’année. La Zurichoise de 40 ans, championne olympique en 2012, à Londres, et médaillée d’argent à Rio, en 2016, a participé à cinq éditions des JO. Dans son immense palmarès, la Suissesse compte également sept titres européens et plusieurs médailles mondiales, décrochées lors de ses plus de 25 années parmi le gratin mondial du triathlon.

«Je n’aurais jamais pu rêver avoir une carrière aussi longue et avec un niveau aussi élevé et je suis très reconnaissante d’avoir pu vivre de tels moments», a souligné la «Suissesse de l’année 2012», dans un communiqué.

Un dernier objectif sportif

La diplômée en droit et mère de trois enfants avait déjà la retraite dans un coin de sa tête ces dernières années. «Après le titre olympique en 2012 et les JO 2016, avec respectivement la naissance de notre premier puis de notre deuxième enfant, nous avions envisagé sérieusement ma retraite avec mon mari (ndlr: l’ancien triathlète Reto Hug), a-t-elle expliqué. Avec le recul, je suis heureuse d’avoir encore pu encore rester dix ans au sommet de ma discipline. Le moment est désormais idéal pour moi et ma famille de me retirer.»