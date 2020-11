Le week-end dernier, les journalistes les mieux tuyautés sur le basket américain ont annoncé que le Français allait être retranché du contingent de l’équipe des Charlotte Hornets, alors qu’il lui reste encore un an de contrat. Cette manœuvre va être effectuée dans le but de faire de la place à Gordon Hayward.

Seul hic, c’est que Nicolas Batum n’était pas au courant et qu’il a appris la nouvelle comme le monde entier, via les réseaux sociaux. Le Français l’a confirmé lundi soir sur la chaîne Youtube First Team: «Cette annonce samedi, je l’ai découverte comme tout le monde, sur Twitter… Ce sont des trucs un peu drôles.»