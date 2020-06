Hommage

Nicolas Bedos à son père: «Tu n'es pas mort: tu dors enfin»

Le fils de Guy Bedos a écrit des mots très forts, lus par l'animateur Augustin Trapenard dans son émission «Lettres d'intérieur», sur «France Inter».

Il ajoute: «Fâché de ne plus pouvoir parler, tu envoies des baisers muets à ta femme adorée, à ta fille bien aimée, à la fenêtre sur l’île Saint-Louis, au soleil que tu fuis. Des gestes silencieux qui font un boucan merveilleux dans nos yeux malheureux. Tu auras mélangé les vacheries et l'amour jusqu'au baisser de rideau. Les "foutez l'camp" et les "je t'aime". Caresses et gifles, jusqu'au bout».