Nicolas Jarry remprte le Geneva Open

Dimitrov n’a jamais trouvé l’antidote

«C’est ce qui me fait le plus plaisir, nous expliquait-il jeudi après son immense combat face à Ruud. Je reste dans ma bulle. J’ai beaucoup travaillé physiquement ces dernières semaines pour être en position de me concentrer que sur moi. J’avais décidé de frapper fort, de prendre ma chance et je suis resté constant dans mes choix.» Un descriptif qui colle parfaitement à sa prestation en finale. Notamment dans ce tie-break de la première manche qu’il fit basculer grâce à une meilleure qualité de retours puis referma grâce à son service.