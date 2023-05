Tennis: Nicolas Jarry tient sa revanche et une deuxième finale

Nicolas Jarry veut rattraper le temps perdu et cela se voit. Sans classement début 2021, le Chilien a mis deux ans pour retrouver le Top 100 puis deux semaines pour regagner un titre, chez lui à Santiago (début mars). Il fonce et frappe sans retenue, comme ceux qui ont enfin regagné leur liberté. Or après Casper Ruud jeudi soir, c’est Alexander Zverev qui a baissé pavillon face à ce déchaînement de puissance maîtrisée. L’Allemand s’est accroché durant un set puis il a baissé sa garde, résigné (6-7, 3-6).

Nicolas Jarry (54e mondial) est-il intrinsèquement un meilleur joueur de tennis que Sasha Zverev (27e, No 2 mondial il y a un an) ? Probablement pas. Mais vendredi soir sur le central du Gonet Geneva Open, le Chilien avait clairement plus envie. De gagner et surtout de forcer son destin. Campé très (trop) loin derrière la ligne de fond, l’Allemand a longtemps espéré que son tennis use l’élan du finaliste 2019. L’usure n’est jamais venue. Et Sasha Zverev aura tout le trajet vers Roland-Garros pour méditer sa passivité coupable. Nicolas Jarry, lui, signe vraiment, cette semaine à Genève, son grand retour au premier plan. Une victoire en finale lui permettrait même de dépasser son meilleur classement (38e), celui décroché avant cette suspension de onze mois à cause d’un complément alimentaire présentant des traces de deux substances dopantes (version validée par l’ITF). “Oula, si je dois vous parler de tout ce que j’ai traversé, soupirait-il devant les vestiaires du TC Genève. Il y a eu des larmes, des doutes, des réveils aux aurores, des journées de déprime. Je suis juste reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu durant ce voyage et heureux que mes efforts paient.”