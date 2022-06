Nicolas Lacroix: star de TikTok sur scène à Genève

Les vidéos du Belge sur TikTok ont été likées plus de 40 millions de fois.

Si Nicolas Lacroix a toujours voulu faire de la scène, ce n’est qu’en 2020 qu’il s’est véritablement lancé… ou presque. Ce Belge de 25 ans a commencé par publier des vidéos sur les réseaux sociaux durant le confinement. «Je me suis dit que je pouvais utiliser les outils à disposition pour savoir si j’étais capable de faire rire les gens à distance, via un écran, avant d’essayer la scène», raconte-t-il.

Résultat: en deux ans, le jeune homme a connu un succès fulgurant, notamment sur TikTok – Nicoenvrai – où il est aujourd’hui suivi par 1,2 million de personnes. Encouragé par cette réussite, Nicolas a coécrit «Trop gentil», avec Gui-Home et Thierry Colard. Et comment passe-t-on des formats très courts du réseau social à la scène? «Mon spectacle dure une minute, rigole celui qui est également chroniqueur à la télévision belge. C’est vrai que c’est différent. Sur scène j’aime bouger, faire des personnages, mais ce que je préfère, c’est le retour immédiat, le contact avec les gens. Quelqu’un qui rit en regardant une vidéo, je ne le vois pas, je ne le ressens pas.»

Samedi 11 juin 2022, Nicolas Lacroix présentera un extrait de 15 minutes de son one-man-show aux 4 coins, à Genève dans le cadre du Cartel de l’Humour. Pour l’occasion, il essaiera de mettre quelques touches suisses à son texte. «Antoine Maulini (ndlr: organisateur de la soirée) m’a déjà donné quelques expressions», dit-il. Il s’agira de sa première scène dans notre pays et il espère qu’il ne s’agira pas de la dernière, d’autant plus qu’il compte de nombreux Helvètes parmi ses abonnés.

Le Belge s’est également donné pour objectif de partir à la conquête de la France: «C’est dans ma liste. Je vais roder le spectacle en Belgique. Pour le moment, je ne l’ai joué que six fois en entier. Une fois que j’en serai vraiment content, on pensera à Paris et à d’autres dates en France.»