Interview - Nicolas Maury: de «Dix pour cent» à «Garçon chiffon»

Ci-dessus, l’interview vidéo de l’acteur français

Entouré de Laure Calamy et de Nathalie Baye, qu’il a côtoyées sur le tournage de la série «Dix pour cent», Nicolas Maury passe à la réalisation avec une comédie existentielle. Il y interprète Jérémy, un hypersensible mal dans sa peau, jaloux jusqu’à en être pathétique. Dans ce récit entre fantaisie et mélancolie, cet aspirant comédien détruit son couple à cause de ses crises et quitte Paris pour le Limousin, où il va tenter de trouver du répit auprès de sa mère.

Ravi que les affaires reprennent avec l’ouverture des cinémas, l’acteur et réalisateur français de 40 ans est venu présenter son film en Suisse. Nous l’avons rencontré lundi soir dans un hôtel genevois.

Bonjour Nicolas, vous allez bien, vous êtes bien arrivé en Suisse?

Oh oui! En arrivant je me suis dit: «Mais qu'est ce qu’il se passe? Il n'y a pas de masque et il fait chaud!» En plus, il y a des jeunes qui ont dit: «Ah, c'est Hervé de «Dix pour Cent»! Hier j’ai pu profiter de la plage des Eaux-Vives, c’était super!

Le personnage que vous interprétez dans «Garçon chiffon», Jérémie, souffre d’une jalousie maladive: c’est un sentiment que vous connaissez?

Oui, même si le film n’est pas autobiographique. La jalousie est comme une demande absolue de considération. Aujourd’hui il est de bon ton de se dire «il faut être détendu» dans les rapports amoureux, c’est comme une mode. Mais Jérémie, lui, est assez tendu, et c’est ma définition de la jalousie. Il est déchiré de partout et va tenter de retrouver le sens de sa vie.

Quand sont nées l’idée et l’envie de réaliser ce long métrage?

Ce scénario, je l’ai en tête depuis une dizaine d’années, bien avant que je fasse «Dix pour Cent». Mais j'ai attendu de trouver le bon moment. Je ne voulais pas faire ce film trop tôt, j’avais besoin de maturité.

Nicolas Maury s’est prêté à notre interview «Sans queue ni tête»:

Comme «Dix pour Cent», «Garçon chiffon» plonge aussi par moments dans les coulisses du cinéma et du métier d’acteur...

Oui, on fait un métier un peu dingue. On peut être très seul, isolé pendant longtemps, et tout à coup se retrouver sur le devant de la scène à parler de soi et à devoir expliquer des choses très intimes, face à la presse par exemple.

Ce contraste est-il difficile à vivre?

Non, car c’est aussi un métier de rencontre, d’autant plus que là, c’est mon film, j’ai plein de choses à dire. Mais souvent il y a beaucoup de pression sur un acteur: on lui reproche d’être égocentrique ou narcissique, tout en lui demandant d’être engagé, intéressant, comique quand il le faut... C’est étonnant.

Comment s'est déclenchée chez vous l’envie de jouer sur scène ou face à une caméra?

Enfant, j’avais comme une sensation de brûlure au ventre, par exemple quand il fallait lire un texte à voix haute devant une classe. Il se passait quelque chose, même si j’étais très timide. J’avais un feu intérieur que je ne montrais pas et un jour, c’est devenu presque vital d’aller dans un atelier de théâtre et de me former. C’est difficile d’expliquer d’où part une vocation.

«Dix pour Cent» doit revenir sous forme de film: êtes-vous partant pour reprendre le rôle d’Hervé?

J’en ai très envie, je crois qu’on en a tous très envie, mais il faut que le scénario soit aussi fort que celui de la saison 4. Ce film permettra peut-être de déployer plus précisément ce que sont devenus ces personnages, qu’on aura laissés depuis deux ou trois ans. Par contre, je pense qu’ils vont s’arracher les cheveux sur les emplois du temps, car on est tous très chargés!

Avez-vous d’autres projets en cours?

J’écris en ce moment mon deuxième long métrage. J’ai aussi accepté un rôle dans une nouvelle série, ce sera un vrai challenge de faire complètement autre chose, car Hervé est un personnage très fort, qui me dépasse presque. Ah, et je vais aussi jouer Steve Jobs au théâtre. C’est un monologue et je me produirai à Genève en septembre 2021!