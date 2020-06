Football

Nicolas Nkoulou marque le premier but en Italie

La Serie A a repris samedi avec Torino - Parme. Le Camerounais a ouvert la marque et a posé un genou à terre.

Dans la foulée de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Angleterre, l’Italie a retrouvé à son tour son championnat de football samedi, après plus de trois mois d’interruption à cause de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 34 000 morts dans le pays.