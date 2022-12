France: Nicolas Sarkozy repasse devant le juge pour corruption

Justice française : Nicolas Sarkozy repasse devant le juge pour une affaire de corruption

À Paris, pour deux semaines, l’ex-président français va passer devant la Cour d’appel. En première instance, il avait écopé de trois ans de prison, dont un an ferme, dans une affaire d’écoutes.

En première instance, à l’issue d’un procès où il avait dénoncé des «infamies», Nicolas Sarkozy avait été condamné, le 1er mars 2021, à trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme.

Un procès en appel de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, pour corruption et trafic d’influence dans une affaire d’«écoutes», s’est ouvert lundi, et pour deux semaines, à Paris, en présence de l’ancien président. Costume et cravate noirs sur chemise blanche, l’ancien chef de l’État, 67 ans, a pris place aux côtés de ses deux coprévenus dans la salle bondée de la Cour d’appel, qui va les rejuger dans cette affaire qui remonte à 2014.