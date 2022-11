Nicolas Waldorf réalise son rêve d’enfant au théâtre

Dans «Cougar qui peut!», qu’il définit comme «une histoire de famille et d’amour avec beaucoup de quiproquos», le Français incarne une jeune homme gay qui essaie de se faire passer pour quelqu’un d’autre et qui n’y parvient pas. Pour se préparer, Nicolas a pu compter sur le soutien de ses camarades comédiens qu’il a pu observer dans leur travail. Il n’a cependant pas tenté de les relooker comme il le fait avec des anonymes et des célébrités sur le petit écran. «Je ne m’en empêche pas, mais je me raisonne et je me retiens parfois parce que ça peut être mal interprété de dire aux gens que quelque chose ne leur va pas. J’ai la chance d’avoir des collègues qui sont quand même très lookés, donc ça passe. Je suis toujours là pour aider, mais j’essaie de ne pas être trop exigeant, parce que je le suis déjà dans l’émission de télé, je ne peux pas l’être tout le temps», confie-t-il.

En plus de sa présence dans «Incroyables transformations» sur M6 aux côtés de Léa Djadja et de «Cougar qui peut!», Nicolas Waldorf possède un restaurant, une boutique de décoration, des salons de coiffure et donne des séminaires. Hyperactif? «Je me dis que la vie est courte et que la Terre brûle, alors autant essayer de faire tout ce qu’on peut et de son mieux. On ne sait pas ce qui nous arrivera demain», dit-il. Et si par bonheur la pièce devait connaître le succès et que les propositions de rôles pleuvaient, il ne lâcherait aucune de ses activités: «J’aime bien ma vie comme ça, je sais qu’il ne faut pas la changer, parce c’est ce qui fait que je reste drôle je pense. Je diminuerai simplement chaque activité pour pouvoir tout faire.»