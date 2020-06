Série

Nicole Beharie moins bien traitée que son collègue

L’actrice estime que Tom Mison a été avantagé par la production de «Sleepy Hollow».

Tom Mison et Nicole Beharie étaient les deux stars de «Sleepy Hollow».

La mort d’Abbie, son personnage, à la fin de la saison3 en 2016 avait choqué les fans de la série. Trois ans plus tard, l’actrice de 35ans avait justifié son départ par le fait qu’elle souffrait d’une maladie auto-immune, mais Nicole Beharie n’avait pas dit toute la vérité.

Dans plusieurs interviews accordées à des médias américains, dont le «New York Times» et le «Los Angeles Times» , elle a raconté une très mauvaise expérience qu’elle avait vécue peu de temps avant de disparaître de la fiction.

«Mon collègue (ndlr: Tom Mison) et moi sommes tombés malades en même temps, mais je ne pense pas que nous ayonsété traités équitablement. Il a eu le droit de retourner en Angleterre pendant un mois pour se remettre alors que j’ai dû tourner un épisode toute seule», s’est-elle souvenue. Nicole était tellement mal qu’elle avait dû recevoir des soins en urgence. Le tournage avait été interrompu durant deux semaines et des médecins envoyés par la production étaient venus tous les jours vérifier que l’actrice était réellement malade. «On ne voulait pas entendre que je devais me reposer», a-t-elle ajouté.