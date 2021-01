Lucille Ball, c’est un nom qui ne vous dit peut-être pas grand-chose. Mais outre-Atlantique, c’est une icône. Outre des rôles sur grand écran, l’actrice (1911-1989) a occupé le petit dans les années 1950 et 1960 dans les séries telles que «Here’s Lucy», «I Love Lucy» et «L’extravagante Lucy». Au point qu’elle fut surnommée «The Queen of Television», soit «La reine de la télévision».

Voilà qui devait bien finir par intéresser les biographes. Le scénariste et réalisateur Aaron Sorkin («Les sept de Chicago») a donc décidé d’écrire et de mettre en scène «Being the Ricardos», Ricardo étant le nom de famille du personnage qu’incarnait Lucille Ball dans «I Love Lucy», en compagnie de Desi Arnaz, son mari à l’écran… et à la ville.