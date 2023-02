Football: Nicolo Barella et Romelu Lukaku s’insultent en plein match

Un lundi soir morose pour l’Inter. Il y a ce 0-0 que le deuxième de Serie A a concédé sur la pelouse de l’avant-dernier, la Sampdoria, avec cette incapacité à percer le verrou adverse. Et puis, il y a cette tension, en pleine première période, entre deux joueurs habitués à jouer ensemble: Romelu Lukaku et Nicolo Barella. Cela a été très chaud.

Comment et pourquoi en est-on arrivé là? Difficile à dire. Un reproche du milieu italien pour un geste technique manqué par son coéquipier, vraisemblablement. Pas plus de détails, puisque ça n’a pas été capté par les caméras. L’énervement de l’attaquant belge, en revanche, l’a été et n’a rien eu de feint. Les mots sont crus: «Maintenant, c’est terminé, semble-t-on pouvoir lire sur les lèvres de Lukaku. Tais-toi et ne te le permets plus. Va te faire enc…, fils de p…». Bonne ambiance.