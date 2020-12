Des militants de Greenpeace ont déposé un nid géant rempli de déchets plastiques produits par Nestlé, au siège de la multinationale mardi vers 9h20. Selon un récent rapport de Break From Plastic, Nestlé est le troisième plus grand pollueur plastique au monde après Coca-Cola et PepsiCo. La police est sur place. Un représentant de la multinationale devrait venir s'adresser aux militants d'un instant à l'autre.