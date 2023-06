A Genève, un chantier arrêté à cause de nids d’oiseaux détruits

1 / 6 Un martinet noir devant son nichoir, au sommet d’un immeuble du quartier des Pâquis. A. Korichi Un martinet noir couve ses œufs. Centre ornithologique de réadaptation (COR) Installation d’un nichoir sous l’avant-toit d’un bâtiment à Lancy (GE). Centre ornithologique de réadaptation (COR)

Dans les caissons de stores, certains nids ont survécu; mais une quinzaine d’entre eux et une quarantaine d’œufs de martinet noir ont été détruits lors d'une rénovation d’immeubles, à Meyrin (GE). Résultat: une partie des travaux est à l’arrêt depuis une dizaine de jours, et cela devrait durer jusqu'à la fin de la période de nidification, en août. «Bloquer un chantier? On n’aime pas faire ça, assure Patrick Jacot, président du Centre ornithologique de réadaptation (COR), à Genthod (GE). Mais il y a des lois de protection des oiseaux; les acteurs de la construction et de l’immobilier sont censés les connaître.»

Les règles fédérales sont «strictes», confirme Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la faune. Dans le cadre de l’édification ou la rénovation de bâtiments, notamment, «les oiseaux sont protégés dès qu’ils couvent. Faire échouer une nidification constitue un délit, dénoncé au procureur.» Un employé de la piscine de Bellerive, à Lausanne, s’en souvient encore: il a été condamné en 2021 pour un tel acte. À Genève, il existe même une disposition spéciale pour les martinets noirs (lire ci-dessous).

Mieux vaut prévenir que guérir

L’Etat et ses mandataires, comme le COR (que les habitants, notamment, peuvent avertir au 079 624 33 07 si ils découvrent un nid), veillent donc au grain tout en essayant d’occasionner le moins de gêne possible. «La priorité est d’informer et de s'organiser avant les travaux, pour poser par exemple des nichoirs provisoires sur les échafaudages, comme cela a été le cas lors de la rénovation du Grand-Théâtre» il y a 5-6 ans, rembobine Gottlieb Dändliker. Reporter un chantier après la période de nidification est une autre option, pas toujours aisément réalisable.

Le problème se complexifie encore si l’architecte, le maîtres d’œuvre ou le propriétaire ne voit pas ou ne prévient pas de la présence de nids. «Là, ça me rend malade, parce que cela représente beaucoup d’efforts et qu’il faut agir vite pour sauver ce qui peut l’être, s’emballe Patrick Jacot. Pour limiter les dérangements, on peut ne fermer qu’une zone du chantier, mettre des nichoirs ou, beaucoup plus rarement, recueillir les oisillons et les élever dans notre centre.» Sinon, il n’y a guère d’autre solution que de stopper les travaux, au grand dam de ses responsables, évidemment.

Lois méconnues

Reste à savoir si les acteurs concernés connaissent vraiment la législation. Voire si certains choisissent de l’ignorer. «Les professionnels, tels que les architectes, sont au courant des règles en vigueur, assure Christophe Aumeunier, secrétaire général de la Chambre genevoise immobilière (CGI). Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit le cas des propriétaires. En tout état de cause, il faut agir en proportionnalité, dans le respect de la protection de la nature.»

Du côté de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment, son secrétaire général, Nicolas Rufener, déplore pour sa part «une vraie méconnaissance de la loi».