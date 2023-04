Hockey sur glace – NHL: Niederreiter 2e étoile lors du large succès des Jets

Les Jets ont survolé les débats face aux Red Wings. Dans la nuit de vendredi à samedi, Winnipeg s’est imposé 6-2 contre Detroit, grâce notamment au 23e but Nino Niederreiter cet hiver. «Ce match, c’est un exemple de la manière dont on doit jouer», s’est réjoui Rick Bowness, entraîneur de l’équipe victorieuse. Une bonne opération dans l’optique d’une qualification pour les play-off.

Encore 6 matches

Avec le huitième bilan de la Conférence Ouest, les Canadiens ont effectué un pas de plus vers les play-off. Les Jets (87pts) comptent 2 points d’avance sur Calgary et 5 sur Nashville, qui compte cependant deux parties de moins. «Il y a encore six matches à jouer et chacun d’entre eux est important», a relativisé Nikolaj Ehlers, première étoile de la rencontre.