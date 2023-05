Hockey sur glace: La Suisse avec Niederreiter au Mondial

Getty Images via AFP

L’équipe de Suisse pourra compter sur un renfort de poids au prochain Mondial, qui se déroulera du 12 au 29 mai en Finlande et en Lettonie.

Jeudi, la Fédération suisse (SIHF) a annoncé que Nino Niederreiter, qui joue aux Winnipeg Jets en NHL, rejoindra l’équipe mercredi 10 mai et s’envolera avec le groupe pour Riga, où la Suisse disputera ses premiers matches.

Cette saison, l’attaquant grison de 30 ans a disputé 78 matches durant la saison régulière de NHL pour un total de 24 buts et 17 assists. Sa formation a été éliminée au premier tour des play-off par Las Vegas en cinq matches durant lesquels Niederreiter a encore marqué un but et réalisé trois passes décisives.