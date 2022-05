Hockey sur glace: Niederreiter dominant dans le premier match des play-off de NHL

Au PNC Arena de Raleigh, où les Hurricanes ont battu Boston (5-1), l’ailier droit grison a inscrit le but de la victoire à la 39e minute (2-0), allumant la lampe dans le dos du gardien suédois Linus Ullmark, d’un tir précis.

Décoré de la troisième étoile, le No 21 des Canes a patiné durant 15’13, adressé deux lancers cadrés, effectué cinq mises en échec et rendu une carte de +1.

Tampa Bay giflé

À l’Est toujours, les séries ont commencé dans la douleur pour Tampa Bay, vainqueur de la Coupe Stanley en 2020 et en 2021. Le Lightning s’est en effet incliné 5-0 au Scotiabank Arena de Toronto devant des Maple Leafs sevrés de trophée depuis 1967. Le joueur de centre américain Auston Matthews, qui avait amorcé sa carrière professionnelle avec les ZSC Lions, a touché deux fois la cible et ajouté une mention d’aide à sa moisson.

Match à oublier pour Fiala

À l’Ouest, l’acte I a eu un goût d’amertume pour Kevin Fiala (25 ans) et Minnesota, dévorés par St.Louis dans leur Xcel Energy Center de St.Paul (0-4). L’ailier saint-gallois du Wild a griffé la glace durant 20’40, passé six minutes au cachot et noirci un différentiel de -2.