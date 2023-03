Hockey sur glace: Niederreiter est en feu avec Winnipeg en NHL

Getty Images via AFP

Il s’agit de son 21e but depuis le début de la saison régulière 2022-2023. Il s’agit aussi de son troisième filet en quatre sorties avec le club du Manitoba entraîné par Rick Bowness. Il s’agit encore de son sixième point en sept parties livrées avec l’organisation basée au Canada Life Centre.

New Jersey gagne le choc

Niederreiter a été plus productif que la légion helvétique de New Jersey, qui a réduit au mutisme les pourtant puissants Carolina Hurricanes dans leur Prudential Center (3-0), mais qui n’a pas noirci la feuille officielle.

Dans le choc au sommet de la Division Métropolitaine (les 2 équipes ont 94 points), deux hommes ont endossé le costume du héros: le gardien tchèque Vitek Vanecek (32 arrêts) et le centre américain Jack Hughes (1 but et 2 passes).