Hockey sur glace – Niederreiter étincelant, un premier but pour Siegenthaler

Un but, un assist et la première étoile. Nino Niederreiter a été le grand artisan de la victoire de Carolina face à Columbus, dans la nuit de vendredi à samedi. A Raleigh, les Hurricanes ont dominé les Blue Jackets de Dean Kukan 4-0. Un succès largement mérité au vu des statistiques: 50 tirs à 19. L’ailier grison a d’abord distillé son 12e assist de l’exercice sur l’ouverture du score de Jordan Staal.

«El Nino» a ensuite inscrit le 3e but de son équipe en profitant d’une mauvaise relance du portier adverse. Après 74 secondes dans le dernier tiers, Jean-François Bérubé est sorti de ses cages pour dégager, mais a manqué son affaire. «J'ai eu de la chance, reconnait Niederreiter. Dès que j'ai vu que le goalie ne pouvait pas maîtriser la rondelle, j'ai su qu'il allait vite retourner devant ses filets. J'ai tiré sur son patin et c'est rentré». C’est la 16e fois de la saison que l’ailier grison allume la lampe pour le leader de la Division Métropolitaine.

Trois points pour Siegenthaler

Après les trois points réalisée par Nico Hischier avec les Devils la veille, c’est son coéquipier et compatriote Jonas Siegenthaler qui s’est illustré. Le défenseur zurichois a délivré deux assists et fait trembler une fois les filets lors de la défaite contre Chicago (8-5). Il s’agit du premier but de Siegenthaler, qui compte désormais 12 mentions d’assistance cette saison. Le centre valaisan est lui resté muet. Côté Blackhawks, Patrick Kane et Brandon Hagel ont tous deux réussi un triplé. Philipp Kurashev n’a lui pas inscrit son nom à la feuille de statistiques.