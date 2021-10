Hockey sur glace – Niederreiter marque et brille pour Carolina

Nino Niederreiter (à droite) et les Carolina Hurricanes vivent un début de saison de feu.

Nino Niederreiter (29 ans) a participé activement au sixième succès en six match e s de Carolina, qui réussit le meilleur début de saison de son histoire. Le Grison a inscrit le 2-0 en powerplay et a signé son 3e but de la saison lors de la victoire des Hurricanes contre Boston (3-0). Le Suisse, qui a passé 15’12 sur la glace, a été récompensé par la troisième étoile.