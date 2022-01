Hockey sur glace – Niederreiter remporte son duel face à Hischier

Pas plus de succès pour le meilleur compteur helvétique de la Ligue. Timo Meier et ses 47 points ont patiné vingt minutes tout rond contre les Florida Panthers. Sans pouvoir éviter le but victorieux de Sam Bennett en prolongation (5-4). San José menait pourtant 3-1 puis 4-2 en début de troisième période. Le bilan des Sharks est parfaitement équilibré: 22 victoires pour 22 défaites (dont trois après prolongations).