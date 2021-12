Ski alpin – Niels Hintermann s’offre son premier podium en descente

Rapide sur le haut du tracé, Hintermann a réussi à garder de la vitesse dans les parties techniques et à dompter les nombreux mouvements de terrain de la Saslong. Le skieur de 26 ans a été flashé à 115k/h sur le bas de la piste, soit la vitesse la plus élevée et a signé un premier podium, lui qui restait sur une 5e place à Saalbach en 2020 comme meilleur résultat.