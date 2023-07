Sondage: Niet à la retraite à 66 ans, oui à une 13e rente AVS

L’initiative populaire des Jeunes PLR veut lier l’âge de départ à la retraite à l’espérance de vie. Elle sera soumise au peuple. Mais elle essuierait un échec pour le moment. 20min/Simon Glauser

Pas touche à la retraite à 65 ans! C’est en résumé l’avis des Suisses selon un sondage «20 minutes/Tamedia». Il faut dire que les citoyens seront amenés en 2024 à se prononcer sur deux initiatives populaires sur ce thème. La première, celle des Jeunes PLR, veut augmenter l’âge de la retraite à 66 ans, puis le coupler à l’espérance de vie. La seconde, celle de l’Union syndicale suisse (USS), réclame une 13e rente AVS.

Le verdict est clair: les sondés sont 49% à refuser tout net travailler jusqu’à 66 ans et plus. Ils sont en outre 18% à se montrer plutôt défavorables. À l’inverse, ils ne sont que 30% à dire oui ou plutôt oui au texte.

Seul le PLR suit

Sans surprise, ce sont les femmes – qui viennent déjà de reprendre un an de plus de travail avec le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans en septembre 2022 - qui sont les plus catégoriques. Elles sont 72% à refuser ou à se montrer défavorables à l’initiative, contre 61% chez les hommes. Par ailleurs, ce sont les citoyens de 50 à 64 ans qui sont les plus réfractaires avec un rejet à 74%. Mais les 18-34 ans ne sont pas plus chauds, avec un non à 66%.

Du côté politique, seuls les sympathisants PLR diraient oui ou plutôt oui (57%) à l’initiative et les Vert’libéraux la rejetteraient de justesse (51%). L’UDC dirait non ou plutôt non à 70%. Un «niet» encore plus marqué au PS (82%) et chez les Verts (77%). Le Centre refuse aussi le texte à 63%.

Une 13e rente AVS plébiscitée

En revanche, les Suisses diraient oui à 45% et plutôt oui à 23% à l’initiative de l’USS qui réclame une 13e rente AVS pour les retraités. Hommes et femmes sont sur la même ligne: ils sont 65 et 71% à l’approuver. Sans surprise, ce sont les retraités qui disent oui ou plutôt oui le plus nettement avec 77%. Viennent ensuite les 50-64 ans (72%) et les 35-49 ans (64%). Les jeunes de 18-34 ans sont également d’accord ou plutôt d’accord à 59%.

Sans surprise, c’est à gauche que l’on se montre le plus favorable avec 84 et 76% des sondés du PS et des Verts qui diraient oui ou plutôt oui. Mais les sympathisants UDC ne sont pas en reste avec une acceptation de 70%. Le PLR et le Centre diraient oui à 50 et 62%.

Niet à la réduction du temps de travail

Les citoyens ont également été interrogés sur la réduction du temps de travail, comme le réclament les femmes socialistes. Mais seuls 34% des sondés y sont favorables ou plutôt favorables. Tant les femmes que les hommes rejettent cette idée à 38 et 30%. Seuls les sympathisants du PS et des Verts disent oui à 70 et 69%. À l’inverse, les membres du PLR et de l’UDC sont les plus virulents contre la proposition avec 87% et 79% de non.